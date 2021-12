Els conflictes generats al món de l'esport són un fet habitual. I com gestionar-los és un dels principals reptes que han d'aprendre a solucionar tant els esportistes, com els familiars i especialment els clubs i les entitats. De tot això en parlarà avui, a dos quarts de set de la tarda i de manera telemàtica en el marc de "l'Esport connecta", l'expert en resolució de conflictes, mediador i politòleg Xavier Pastor, a qui des d'ANA Esports hem entrevistat per tal de conèixer, de primera mà, com veu ell l'actual context esportiu.

De què parlarà durant la conferència de dimecres?

Parlarem de la resolució de conflictes, especialment en la derrota, en l’esport base i també professional. I ho farem des de la perspectiva dels jugadors, entrenadors i de l’afició; també del club i de les federacions, que tenen un paper primordial a l'hora de gestionar aquestes situacions.

Què vol dir amb un paper primordial?

Doncs que tant els clubs i les federacions tenen un paper especial pel que fa a la formació tant per als jugadors, com per als aficionats. Amb això vull dir que per tal de poder canviar les tendències i els comportaments cal que els clubs s'ho creguin i es pugui fer formació als aficionats per què els pares i mares entenguin com animar. Que per donar suport a un equip no cal cridar ni insultar perquè això el que fa és traslladar les tensions de la grada al camp.

Quines actuacions poden fer amb els clubs?

Hem de pensar que l'afició és el jugador número 12 en el cas del futbol (o un altre número, en funció de l'equip). Amb això que vull dir, doncs que cal educar a les aficions. Perquè tots tenim al cap que la imatge d'un equip poden ser els jugadors o l'entrenador, però l'afició al cap i a la fi també n'és part essencial. I clar que està bé que cridin i animin, però han de saber què cridar. I això al final només es fa a través de formació que poden oferir els clubs per tal de poder integrar als seus aficionats en el projecte esportiu del club.

Hi ha qui relaciona aquests comportaments amb la classe social.

Això no va de classes socials. Jo he presenciat el mateix tipus de comportaments en camps de futbol de barris de classe alta. Al final no és una qüestió ni de formació ni tampoc de classes socials, sinó de projecte. Perquè al final, el club ha de traslladar a l'afició la imatge que vol donar; perquè del contrari, el que acaba passant és que s'acaben generant comportaments tribals.

Parlant de la imatge dels clubs, quin pes tenen els entrenadors?

Mira, has de pensar que tu quan veus un entrenador tal i com es comporta, ja saps com serà l'actitud d'aquell equip i també en part com serà l'afició. Però moltes vegades el que passa és que són gent molt jove, que tenen els coneixements esportius necessaris però el que no tenen és formació en gestió de conflictes o comunicació. Per això, és primordial poder invertir en els entrenadors.

Quin valor dona a les campanyes de les federacions, com les de 'joc net'?

Sincerament? Les campanyes que fan les federacions no serveixen per res. La millor de les campanyes que es pot fer és que es deixi de vendre alcohol als recintes esportius. I que sigui realment efectiva, no com ara que està prohibit però que se'n continua venent igual. No vull dir amb això que els borratxos siguin més agressius, però és evident que l'alcohol és un deshinibidor i quan algú beu és més probable que hi hagi problemes.

I llavors cal recórrer a la policia.

Aquest és l'exemple més clar que hi ha molta feina per fer. Al final, quan hi ha problemes sempre acabem que s'ha de posar més seguretat als camps de futbol. I és impossible destinar una patrulla de mossos d'esquadra a cada recinte esportiu on hi ha algun partit. Pensa que, abans de la pandèmia, es movien mig milió de persones cada cap de setmana només en futbol de base. El que cal és educar sobre com gestionar els problemes en el món dels esports.

