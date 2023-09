Xavier Sopena, fiscal general

Andorra la VellaL'exdegà del Col·legi d'Advocats, Xavier Sopena, serà el nou fiscal general. Ho ha manifestat el ministre portaveu, Guillem Casal, qui ha fet un repàs a la llarga trajectòria professional del futur alt càrrec, remarcant que va esdevenir director de la policia entre el 1999 i el 2004 i la seva vinculació al món jurídic, com a degà i vicedegà fins a l'abril del 2022, quan va deixar el càrrec per formar part de la llista nacional de Demòcrates per Andorra com a número 9 per a les eleccions generals. D'aquesta manera, Sopena substituirà a l'actual fiscal general, Alfons Alberca, qui finalitza el seu mandat.