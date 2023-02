La xerrada 'La meva regla les meves normes' pretén donar eines a les dones perquè visquin la seva menstruació amb llibertat

Escaldes-EngordanyEl Comú d’Escaldes-Engordany organitza el taller xerrada 'la meva regla les meves normes' que comptarà amb les llevadores del SAAS Cristina Armengol i Virginia Cortesao. Ambdues seran les encarregades d’explicar i esvair dubtes i inquietuds entorn les diferents fases del cicle menstrual.

La iniciativa, que s’emmarca dins el projecte 'Empodera't' i que es durà a terme el pròxim 1 de març a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, va dirigida tant a dones com a noies adolescents que tinguin curiositat de saber tot el que experimenta el seu cos amb la menstruació. L’objectiu del taller és identificar tots els canvis que es produeixen en el cos femení entorn al cicle menstrual des d’una perspectiva salutogènica. Alhora, la iniciativa pretén donar les eines suficients a les presents perquè visquin els seus períodes menstruals com els convingui. D’aquí també que es demani a les assistents que portin el seu dispositiu electrònic per participar a les dinàmiques que es proposin durant l’activitat.

Aquesta és la segona activitat d’enguany que es desenvolupa dins el projecte 'Empodera't', que recordem és un programa adreçat a dones i s’alimenta de xerrades, tallers i formacions que busquen, com el seu nom indica, l’empoderament individual i col·lectiu. Fins al juny hi ha programades cinc activitats més, entre elles, la masterclass 'Defensa personal femenina' i la xerrada sobre salut sexual 'El plaer a totes les edats?'.