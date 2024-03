Xerrada participativa de Govern dimarts vinent per explicar l'acord d'associació a la ciutadania

Andorra la VellaGovern ha publicat en les seves xarxes un cartell per anunciar una xerrada participativa sobre l'acord d'associació amb Europa, i que se celebrarà dimarts vinent dia 12 cap a les 20 hores, al centre de congressos d'Andorra la Vella. Insten a la ciutadania a assistir per conèixer l'acord d'associació de primera mà i per resoldre els dubtes.

Amb això començarà la campanya de les institucions prèvia al referèndum per apropar l'acord a la ciutadania i resoldre la major part dels dubtes perquè tothom pugui votar el més informat possible.