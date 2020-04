La xifra d'efectius policials fora de servei baixa a vint

Tal com ja s’havia informat, a poc a poc són cada vegada menys els efectius de la policia afectats pel coronavirus que es troben fora de servei. D’aquesta manera, segons les dades actualitzades aquest dimarts al vespre, són vint les persones que no poden treballar, dotze dels quals estan confinats i vuit que són positius.

Cal recordar que les xifres màximes es van assolir a finals del mes de març, quan el volum d’efectius fora de servei se situava en 41, quatre dels quals per ser positius i 37 per estar confinats. I a inicis de la setmana passat, la xifra era de 18 persones confinades i vuit positius. Per tant, el volum que es dona aquesta setmana confirma la davallada constant en la xifra de personal del cos de l’ordre que no pot treballar arran de la Covid-19. A més, cal destacar que la dada que es dona aquest dimarts es manté estable des dels darrers dos dies.