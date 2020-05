La xifra d'inscrits per als testos ja s'eleva a 60.000 persones

Fins a 60.000 persones ja estan inscrites per participar, a partir d’aquest dilluns, 4 de maig, en el cribratge massiu a la població. Així ho ha manifestat el director d’ActuaTech, Marc Pons, que ha valorat molt positivament aquesta dada. De manera paral·lela, les proves als sanitaris, voluntaris, cossos especials i les seves famílies, que van començar dimarts, han continuat aquest dissabte i a Andorra la Vella podien fer-se el test els familiars dels voluntaris, que també ho podran fer aquest diumenge.

Durant el matí, hi ha hagut un degoteig de persones que anaven a fer-se la prova tant a peu com en vehicle a la capital, on s'ha habilitat l'aparcament Centre Ciutat i el Centre de congressos. El cap de Govern, Xavier Espot, i la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, han visitat les instal·lacions.

Segons fonts consultades, tot i l'elevat volum de voluntaris que haurien donat positiu, no hi hauria d'haver cap problema perquè les proves es facin sense cap mena de problemes.

I seguint amb els avisos a la població que ja fa dies que els comuns fan, cal afegir que també els treballadors transfronterers ja estan sent avisats per donar-los l'hora en què hauran de fer-se la prova.