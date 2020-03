La xifra de morts per coronavirus s’eleva a deu

La xifra de morts totals per coronavirus s'eleva a deu després que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, hagi confirmat aquest dimarts la mort de dues persones del Cedre que ja estaven diagnosticades de la malaltia. Del total, totes eres persones d' edat a avançada a excepció d'una persona d'edat mitjana, ha comentat el ministre. Tot i no disposar de l'actualització completa de les dades, Benazet ha indicat que durant aquest dilluns es van fer 121 proves, entre les quals hi havia les del personal sanitari provinent de Cuba. "Actualment només ens ha arribat deu resultats amb dos positius", ha confirmat el ministre, qui ha afegit que no es té cap resultat del personal cubà, els quals han visitat aquest matí les instal·lacions del SAAS. Pel que fa a les dades hospitalàries, actualment hi ha 46 positius ingressats, dotze dels quals es troben a l'UCI amb ventilació mecànica a excepció d'un. D'altra banda, el nombre de positius al Cedre es troba en 19.

En aquest sentit, el titular de Salut manifestat que es troben estables tant pel que a llits a l'hospital com a l'UCI i ha assegurat que encara tenen molta capacitat de resposta. També ha afegit que se'ls ha ofert l'hospital de Foix per si es necessités traslladar algun pacient de l'UCI. A més, ha indicat que en aquests moments hi ha 10 persones ja curades i 24 persones es troben convalescents, sense símptomes, i a l'espera d'obtenir dues PCR negatives i, per tant, poder ser donades d'alta definitivament.

D'altra banda, Benazet ha declarat que els col·lectius que s'estan veient més afectats per infeccions són els cossos especials i els sanitaris, ja que intervenen directament amb persones malaltes i amb la seva cura. En aquest aspecte, ha volgut puntualitzar que l'ús de material de protecció no evita el risc de contagi al 100%. Tot i així, ha confirmat que "ara mateix no hi ha cap tipus de dificultat en material de protecció", i que molts dels contagis provenen de les "mancances de material que vam tenir a l'inici".