Una xifra "notable" de vacunes de Portugal

Andorra la VellaDurant les trobades bilaterals que Andorra i Portugal van mantenir en el marc de la celebració de la Cimera Iberoamericana de caps d'estat i de govern es va posar sobre la taula l'oferiment de l'estat lusità de fer arribar vacunes a Andorra. El cap de Govern, Xavier Espot, ha concretat aquest divendres que se signarà amb Portugal un "conveni de revenda" de vacunes "similar" al que es va firmar amb Espanya i França.

En aquest sentit, ha posat en relleu que aquest conveni si no s'ha enviat ja aquest divendres, es farà dilluns, per la qual cosa esperen que "ràpid" puguin arribar aquests vaccins tot i que no ha volgut donar terminis, ja que ha manifestat que durant la pandèmia "és difícil donar dates concretes" i, en aquest sentit, ha admès que preferia ser més prudent, tot i que ha afegit que no creia que "tardin massa".

Sobre la quantitat, tampoc no s'ha volgut pronunciar, com tampoc sobre la marca, si bé ha remarcat que "serà una xifra notable, segur". I més enllà de la quantitat concreta ha manifestat que aquest "és un gest que honora Portugal". En aquest sentit, ha reiterat que esdeveniments com la Cimera Iberoamericana de caps d'estat i de govern que sovint pot semblar que "queden fora de l'abast de la realitat quotidiana" no és així i ha reivindicat que serveixen perquè els mandataris internacionals coneguin la realitat d'Andorra "i vegin que és un país seriós" i que "ha acollit i integrat bé els portuguesos" la qual cosa es tradueix amb un "gest de generositat" per part de Portugal.