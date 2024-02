Xoc entre Marsol i Concòrdia per les taxes a la inversió estrangera

Andorra la VellaDurant un debat sobre la nova llei que imposa taxes a la inversió estrangera immobiliària, la ministra Conxita Marsol i les files de Concòrdia han protagonitzat una discussió. La controvèrsia va sorgir mentre es discutia la proposta de Concòrdia de prolongar la moratòria actual fins a l’entrada en vigor de la futura llei d’inversió estrangera. La proposta va ser finalment aprovada amb el suport d’Andorra Endavant, malgrat les crítiques de Concòrdia.

Pol Bartolomé li va dir a Marsol que “confonen la voluntat de consens amb què els hi hàgim de donar la raó” i creu que posar un impost del 3% per l’adquisició d’un immoble a un inversor estranger “més val no posar cap impost, i mantenir la moratoria”. A més acusa al grup taronja de “fribolitzar” amb què aquests impostos agreugen la crisi de l’habitatge.

Prèviament al debat, es van discutir diverses reserves d’esmena del PS i Concòrdia, centrades en temes com la bonificació tributària per a la construcció de pisos de lloguer. Tot i les crítiques de Concòrdia, la seva proposta no va aconseguir prou vots a favor, només del PS, per prosperar. Escalé va expressar la seva preocupació sobre si la negativa es degués a “interessos particulars”, provocant la indignació dels membres del PS i de la mateixa ministra.

Tot i les advertències de Concòrdia sobre la possible atracció d’inversions especulatives estrangeres, la llei va ser defensada pel Govern i el grup demòcrata com un “pas important” per regular la inversió estrangera i augmentar els ingressos sense incrementar la pressió fiscal als residents. Marsol va destacar que aquest impost no és l’única mesura i es podrien prendre altres accions en el futur per controlar millor el capital estranger.