El Xokas amenaça el Govern espanyol: “No us passeu de llestos perquè marxo a Andorra”

Andorra la Vella“Estimo el meu país però no deixaré que ens vacil·leu a tots. Us calmeu tots ara mateix, començant per Pedro Sánchez. No us sembla suficient que jo pagui la meitat del que guanyo, també voleu que tiri me mare a les vies del tren. Això és una amenaça, us calmeu ara mateix, no us passeu de llestos perquè marxo a Andorra. Esteu començant a delirar, no us sembla bé un 60%, no és suficient. Calmeu-vos i no us passeu de llestos perquè marxo a Andorra. És una amenaça al Govern. Si feu això amb tothom jo marxo a Andorra”, ha difós en format vídeo per les xarxes socials el creador de continguts anomenat ‘el Xokas’, visiblement enutjat pel percentatge d’impostos que li volen fer pagar.

El vídeo ha tingut reaccions de tots el colors. Un dels creadors de continguts resident a Andorra, ‘Wall Street Wolverine’, ha repiulat el missatge de ‘El Xokas’ amb el missatge “l’ultimàtum al Fovern d’Espanya”. Per tot plegat, Andorra ha tornat a ser tendència aquest divendres a les xarxes socials espanyoles.