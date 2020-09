Avís taronja per tempestes

El Servei Meteorològic Nacional informa que aquest divendres afectarà a Andorra la part més intensa de la pertorbació de l'oest de la Península Ibèrica, amb nuvolositat abundant i tempestes intenses a la tarda. Fins a la nit es produiran fenòmens de temps advers i sever com ràfegues de vent, calamarsa i activitat elèctrica. Per aquest motiu, s'ha activat l'avís meteorològic taronja per tempestes al Principat durant la segona meitat de la tarda i el vespre. Les precipitacions seran intenses i aniran acompanyades d'activitat elèctrica, calamarsa i fortes ràfegues de vent.