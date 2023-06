Un youtuber reconeix que el motiu del seu trasllat a Andorra va ser econòmic

Andorra la VellaA través de les xarxes socials s'ha publicat una entrevista al pòdcast de l'inversor i creador de contingut resident al Principat 'Delox'. L'entrevistat és 'RickyEdit', un dels youtubers que, a causa del seu èxit a YouTube, va decidir anar a viure a Andorra. Normalment, els creadors de contingut residents que han de contestar i explicar els motius pels quals van traslladar-se a Andorra, no diuen categòricament que la raó principal és econòmica per les dures crítiques a les quals s'exposen a Espanya. Doncs, 'RickyEdit' assegura que en el seu cas va ser així i que decideix no amagar-se.