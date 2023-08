El youtuber resident Viruzz fa un vídeo on demana disculpes pel cas de dopatge

Andorra la VellaEl youtuber resident Viruzz ha decidit finalment parlar després de donar positiu en el control antidopatge en el seu enfrontament de maig contra DKMoney, una situació que ha generat controvèrsia i debat. Al creador de contingut li van detectar Boldenone M1 en la sang.

En un vídeo titulat "Losiento", Viruzz va compartir els seus sentiments de tristesa i remordiment per les seves accions. Va expressar el seu profund pesar per haver defraudat a la seva família, amics i seguidors, així com a totes les persones que havien confiat en ell com a model a seguir. Viruzz va admetre que se sent com si s'hagués defraudat a si mateix. Va reconèixer la gravetat de les seves accions i les conseqüències que això ha tingut en la seva carrera i reputació.

L'influencer també va aclarir que va deixar de prendre qualsevol substància poc després de confirmar-se el seu primer combat de l'any, que va tenir lloc al maig a Londres. No obstant això, la detecció de Boldenone M1 en el seu organisme el va prendre per sorpresa. L'espanyol havia cregut que el seu cos estaria lliure de qualsevol substància prohibida en el moment del seu combat de maig, que va guanyar per knockout.

"Però volia deixar clar que en aquests moments no hi havia res. Pensava que, òbviament, el meu cos durant aquests mesos s'anava a netejar quan fa dues setmanes es van posar en contacte amb mi i em van dir que havia donat positiu", va expressar el lluitador.

Boldenone M1 és un anabolitzant androgènic utilitzat principalment en la indústria veterinària i estrictament prohibit per al seu ús en éssers humans a causa dels seus potencials efectes secundaris. Aquesta substància és coneguda per ser un dels principals desencadenants de sancions en el món de l'esport, ja que pot oferir un avantatge injust als atletes que la fan servir.