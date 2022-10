El youtuber Zorma diu que qui asseguri que no ha pensat marxar a viure a Andorra és un mentider

Andorra la VellaUn dels creadors de contingut més destacats d’Espanya pel que fa a antiguitat, Zorman, ha concedit una entrevista al mitjà espanyol ABC. A una part concreta de l’entrevista que l’han fet, ha parlat sobre Andorra, ja que és un tema recurrent al món de la creació de contingut, sobretot per les polèmiques que s’han generat i que, encara, segueixen. Ha estat preguntat per si, en alguna ocasió, ha pensat en la possibilitat de traslladar-se a Andorra pels avantatges fiscals que presenta el Principat en relació amb l’estat espanyol. La resposta ha estat que, segons ell, el creador de contingut que digui que mai s’ho ha plantejat és un mentider. En el seu cas particular, no s’ha mudat a Andorra perquè, explica, que ell dona prioritat a la proximitat amb la seva família.