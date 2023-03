14 detinguts per refusar sotmetre's a la prova d'alcohol o drogues durant el 2022

Andorra la VellaEl 2022 va augmentar el nombre de conductors que donen positiu en drogues i alcohol. Segons RTVA, des del cos d'ordre expliquen que l'increment pot estar motivat perquè els controls durant tot l'any van créixer un 20% i perquè des de fa un any els agents de la frontera també s'encarreguen de fer aquest tipus de seguiment. Durant l'any passat, el total de conductors que va donar positiu en els tests d'alcohol i drogues va situar-se en 766, 14 dels quals van ser detinguts directament per no voler col·laborar fent-se la prova. La mitjana de conductors que van donar positiu, tenint en compte les dades esmentades, va situar-se en 2 persones al dia. Durant el 2021, la xifra va ser de 665 sancionats i 6 persones van rebutjar sotmetre's a la prova.