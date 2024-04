Quinze detencions durant la campanya de Pasqua

Andorra la VellaLa Policia ha efectuat uns 260 controls durant la campanya de Pasqua contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues que ha tingut lloc entre el 25 de març i el 7 d’abril.

En aquests prop de 15 dies s’ha detingut una quinzena de persones. Del total, 7 han estat arrestades per positius d’alcoholèmia, 5 per tòxics i 3 més per positius tant d’alcohol com de drogues. Tres d’aquestes persones s’han vist implicades en accidents de trànsit, dos amb danys materials i un amb ferits. Aquest últim es tracta de l’autor de l’atropellament múltiple que va tenir lloc a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella la matinada del passat 29 de març.