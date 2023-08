El 90% de les empreses a Andorra contracten entre 1 i 5 treballadors

Andorra la VellaA Andorra, les xifres no menteixen: el país és un nínxol per a les microempreses. Amb 17.328 empreses o autònoms que declaren a la CASS, l’escena laboral mostra que la majoria, concretament un 90%, té entre 1 i 5 llocs de treball. Segons RTVA, amb 15.730 societats dins d’aquest rang, només unes 70 superen la marca del centenar d’empleats. Aquesta dinàmica, impulsada per la petita mida del mercat, fa que Andorra continuï sent una terra fèrtil per a les iniciatives empresarials a petit escala.