Absolt un acusat de consumir metamfetamina a un bar del Tarter per consumir-ho al lavabo

Andorra la VellaLa policia va controlar un ciutadà xilè a l'aparcament al costat del local nocturn The Boss al Tarter. Li van trobar un embolcall amb 0,2 grams de metamfetamina. Els agents li van demanar la prova de tòxics i l'home va rebutjar, explicant que donaria positiu perquè acabava de consumir. No només va reconèixer haver-ne pres als lavabos de The Boss sinó que la setmana anterior ho havia fet en un altre local d'Andorra.

La fiscalia l'acusava d'haver consumit droga en un local públic, però l'advocat defensor rebutjava aquesta implicació. Incidia en el fet que els dos locals on havia consumit MDMA el seu defensat tenen reservat el dret d’admissió, i a més, el consum el feu tancat al lavabo, més concretament al WC. Per tant, no és un lloc públic. També posava en dubte la validesa de la declaració feta davant de la policia sense cap advocat que l'aconsellés. I apel·lava a què l'acusat és addicte a les drogues, amb problemes de síndrome d'abstinència, i va presentar un carnet de soci d'un club de marihuana a Barcelona.

El Tribunal de Corts ha rebutjat els arguments de la defensa. D'entrada, la sentència fixa que els lavabos formen part del local nocturn i, per tant, són un espai públic.

Es determina que "no ha quedat acreditada l’addicció del processat – essent totalment insuficient a tal efecte, la seva simple manifestació que és soci d’un club de consumidors de marihuana a Barcelona – ni tampoc que al moment dels fets es trobés sota la influència d’una síndrome d’abstinència que no ha quedat de cap manera ni tan sols mínimament acreditat, ans al contrari, ell mateix declarà a la Batllia que no és consumidor habitual de MDMA, essent la d’autes, la segona vegada que en prenia".

El ciutadà xilè ha estat condemnat a sis mesos de presó condicional i tres mil euros de multa, però com no es va presentar al judici difícilment s'aplicaran les penes imposades.