Absolt un acusat d'enviar missatges amenaçant perquè no hi ha proves suficients

Andorra la VellaUn resident algerià, condemnat per un delicte major de receptació (aprofitar-se econòmicament d'un delicte) va deixar de pagar el lloguer fins que el propietari va iniciar un procés de desnonament. El deute era de dos mil euros. L'algerià va marxar i el propietari va començar a rebre missatges insultants des d'un telèfon espanyol.

Els missatges van ser els següents:

“Que pasa no respondes hijo de puta. Me echo mucho de menos chupar a tu madre. Tu padre o tu madre eran ladrones de vacas y tu madre mi padre era su amante tú eres mi hermana”, “Hola hijo de puta. (...) y tu eres marica no sabes fuiar”, “A partir de hoy voy a ser tu pesadilla a si tendres una mujer no voy a follar a tu mujer tu eres gay, puta hijo de puta; “cada dia cada dia cada dia te amo. hijo de puta puta madre, madre conmaricon. Maricon”, “Cuando te pillo donde yo pienso si era lo ultimo dia que vas a ver la luz hijo de

puta”, “Que descanses hijo de puta hablamos mañana me gusta y amarte hijo de puta".

La víctima va acusar l'algerià. Hi havia elements que suposadament l'implicaven. Per exemple, en el perfil de de WhatsApps del telèfon dels missatges hi havia les sigles JSK que són coincidents amb les de l’equip de futbol de la seva ciutat natal. I el numero de telèfon des d’on es van enviar els missatges és el mateix que consta als fulls dels informes del Servei de policia.

L'advocada de l'acusat va manifestar que "no és cert que el seu representat hagi increpat als veïns de l’edifici on vivia ni que ratllés els vehicles del pàrquing, encara que dits fets no siguin avui objecte d'acusació. Nega igualment que hagués enviat els missatges que va portar el denunciant. Es tracta de meres suposicions per la mala relació entre ambdós. L’acusat sempre ha negat que el número de telèfon espanyol li pertanyés. Als informes de la policia, tant aviat figura com no (el número de telèfon), l’únic cert és que correspon a un operador espanyol. Considera que no hi ha prova de càrrec suficient per a desvirtuar la presumpció d’innocència i demana la lliure absolució del seu representat".

La clau del cas era saber si es podia establir una vinculació entre el telèfon des d'on es van enviar els missatges i l'algerià. La policia, sense accés a la informació de telèfons espanyols, només va recopilar el que hi havia a fonts públiques disponibles a internet. No es va trobar cap registre més enllà que pertany a una operadora espanyola (XFERA MÓVILES,SA.UNIPERSONAL). No s’ha dut a terme cap diligència d’investigació per tal de determinar qui és el titular de la línia de telèfon prop de les autoritats espanyoles.

La sentència l'absol perquè s'ha d'aplicar la presumpció d'innocència. S'indica que "la conclusió de tot plegat és que no hi ha prova de càrrec suficient per fonamentar la condemna del denunciat, els elements aportats per les acusacions no passen de ser meres sospites i conjectures, i en cap cas, veritables indicis per desvirtuar la presumpció d’innocència que empara a tot acusat i sense acreditació suficient per sustentar una sentència condemnatòria, raons per les que procedeix dictar la seva lliure absolució".