Absolt en un cas d'assetjament perquè només volia saber en persona per què acaba la relació

Andorra la VellaUn andorrà de 33 anys tenia una relació amb una dona. Quan ella va posar fi a la relació, l'home va intentar contactar amb ella de manera contínua i reiterada, telefonant-li al seu mòbil o telefonant als seus amics i familiars, enviant-li nombrosos missatges al mòbil tant. En un missateg li hauria posat “puta, que te has creído, de mi no se rie nadie y te vas a enterar”, “me voy llorando de las escaleras de tu casa ya que no me abres la puerta, eres una mala persona”. Es va presentar de forma repetitiva al seu lloc de treball i al seu domicili d’Andorra la Vella a fi d’atemorir-la, contactant amb ella fins i tot a través del seu compte de NETFLIX del qual coneixia la contrasenya.

L'home es va presentar amb el seu cotxe on la dona passejava el gos, demanant-li de manera insistent de parlar amb ella. La dona va marxar corrents cap al seu domicili degut a la por. També li va fer arribar un missatge mitjançant el correu electrònic i a través d’un amic seu, on li deia que estava molt malament i que per culpa seva tenia molta ansietat i no havia anat a treballar.

La dona el va bloquejar perquè no la pogués contactar, es va donar de baixa de Netflix i va presentar denúncia contra l'home, sense reclamar cap quantitat econòmica.

L'home negava que l'hagués assetjat o atemorit i assegurava que l'únic que volia era rebre una explicació del perquè s'havia acabar la relació. Els agents de policia que van tractar el cas van manifestar que la jove estava nerviosa, però no atemorida. Ha estat un element clau perquè l'home quedi absolt entenent que només volia rebre una explicació de viva veu sobre la fi de la relació.