Absolts els acusats d'una batussa a Puigcerdà 19 anys després dels fets

Andorra la VellaL'Audiència de Girona ha absolt els quatre acusats de trencar dues dents a una persona en el transcurs d'una baralla davant d'una discoteca de Puigcerdà. Tal com informa Ràdio Seu, el judici ha estat notícia no tant pels fets jutjats com perquè ha trigat gairebé 19 anys a arribar a la sala de vistes, un exemple extrem de lentitud en el sistema judicial. L'home que va rebre l'esmentada agressió, que també havia estat citat per la seva participació en la batussa, ha estat igualment absolt. Els fets es van produir el 6 de desembre de 2004.

La sentència, de la que ha estat ponent la magistrada Fátima Ramírez Souto, conclou que no han pogut identificar qui va ser l'autor material del cop de puny que va fer saltar dues dents al demandant. La fiscalia acusava els quatre acusats principals d'un delicte de lesions i faltes de danys i lesions. L'Audiència els absol de l'agressió més greu i només els imposa multes per valor de 360 euros a cadascun.

"Demora extraordinària"

Inicialment la Fiscalia havia demanat 4 anys i mig de presó pels quatre acusats d'un delicte de lesions amb deformitat. Però com que el cas ha trigat tant a jutjar-se, sense que el retard es pugui atribuir als processats i "sense que fos una instrucció complexa", l'acusació pública va acabar demanant una condemna de només 1 any i mig per a cadascun, aplicant-los l'"atenuant molt qualificada de dilacions indegudes". També sol·licitava multes de fins a 900 euros per dues faltes de lesions i una falta de danys.

De fet, la sentència recull explícitament "la demora extraordinària" que ha tingut la causa, que ha arribat a judici, admeten, "quasi dinou anys després". Un dels advocats de la defensa, Samuel García-Quintas, assenyala que el tribunal posa el focus en que el pas del temps ha fet que les identificacions que el grup de la víctima van fer al judici no tinguin suficient "fiabilitat". A més, l'Audiència també critica que durant la "dilatada fase de la instrucció" no es fes cap reconeixement ni fotogràfic ni en roda dels sospitosos, sobretot tenint en compte que els van detenir la mateixa nit.

La resolució apunta que la nit dels fets l'afectat pel cop de puny i dos amics seus estaven dins un cotxe a l'exterior de la discoteca, i que quan es disposaven a marxar amb el vehicle van "interceptar la trajectòria d'un grup d'unes vuit persones", entre les quals hi havia els quatre acusats. Llavors, algun membre del grup va clavar "un cop al cotxe" per cridar-los l'atenció, fent que un dels ocupants del cotxe baixés. "Una d'elles, que no ha sigut identificada, i sense que consti l'existència l'acord previ amb els demés membres del grup per efectuar l'agressió, li va propinar un cop de puny fort a la boca, provocant-li que caigués a terra per l'estat d'atordiment", recull el tribunal.

La sentència resol que els quatre processats van participar en la baralla, que va acabar quan van arribar els Mossos d'Esquadra i el grup principal es va dispersar. Dues persones més, a banda de la víctima que va perdre dues dents, van patir lesions.