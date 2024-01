Absolt de colpejar un turista amb un martell tot i l'aparició del seu ADN al mànec del martell

Andorra la VellaUn portuguès resident a Andorra era amb amics en el local El Temple d'Escaldes a l'Avinguda del Fener. Cap a les tres de la matinada, el grup va iniciar una discussió amb una desena de francesos que eren a Andorra per jugar un partit amistós de rugbi. No va acabar en baralla.

El grup del resident portuguès va marxar cap a les quatre de la matinada i els francesos ho van fer una hora més tard i van marxar cap el seu allotjament a una pensió del casc antic d'Andorra la Vella.

En el carrer Anna Maria Pla d'Andorra la Vella un dels joves francesos van ser agredit per l'esquena. Li van donar un cop de martell que el va fer caure. Llavors li van donar puntades de peu al cos fins que els seus companys van aturar els agressors i que també van ser agredits fins que van aconseguir treure el martell a l'agressor i llençar-lo a unes jardineres.

Els agredits van ser traslladats a Urgències. El principal afectat patia una ferida contusa occipital esquerra que requerí sutura amb tres grapes, diverses erosions i hematomes a la cara dorsal del colze dret, genoll dret, espatlla dreta i esquena. Un altre agredit presentava ferides a la zona frontotemporal dreta i parieto occipital així com un hematoma parietal, havent necessitat de set punts de seda i 11 grapes cutànies.

En el mànec del martell es va trobar l'ADN del resident portuguès, però com les descripcions dels agressors per part dels agredits no han quadrat se l'ha absolt. Tant en primera com en segons instància es considera que hi ha un dubte raonable, tot i la prova d'ADN feta per la Guàrdia Civil i que ha demostrat que va tenir el martell a la mà. EL fet que la fiscalia hagi recorregut no ha servit de res.

El Tribunal considera que hi ha un dubte raonable, tot i l'ADN en l'arma de l'atac. El Superior afegeix que l'home resideix al Principat des de fa 27 anys,que no té antecedents penals, i demostra tenir una situació social, professional i familiar estable.