Acaba amb un traumatisme al cap després de rebre un cop de puny per molestar begut els clients del Cisco's

Andorra la VellaUn jove es trobava molt begut al Cisco’s d’Arinsal i molestava a diferents clients del local. Quan el local va tancar a la una de la matinada, el jove va rebre un cop de puny a la cara. Va picar contra la paret i va patir un traumatisme cranioencefàlic. La fiscalia va presentar càrrecs contra l'agressor, encara que el sospitós va assegurar que havia actuat en defensa pròpia.

L'acusat ha estat absolt perquè el Tribunal ha considerat que la Fiscalia no ha fet la tasca que corresponia per sustentar l'acusació. "La prova practicada en la vista oral s’ha limitat a la lectura de la declaració de l’acusat, la quina va practicar-se en el seu dia sense contradicció, i per això no pot tenir valor de testifical. El Ministeri Fiscal no ha sol·licitat la pràctica de cap altra prova, com podria haver estat la visualització de les imatges de les càmeres de vigilància. Tampoc es sol·licità la suspensió de la causa per garantir la compareixença del perjudicat, encara que fos per mitjà de videoconferència". L'agredit havia estat localitzat pel Tribunal, i havia excusat la seva assistència, sense però justificar la incompareixença degudament.