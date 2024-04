Intenta accedir a Andorra amb haixix, ketamina, cocaïna i èxtasi i acaba detingut

Andorra la VellaLa Policia ha detingut un turista de 31 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per un possible tràfic d’estupefaents. L’home ha estat controlat minuts després de les dotze de la nit a la frontera del riu Runer quan entrava al país en un autobús de línia regular amb 30 grams de cocaïna, 57 grams de ketamina, 32 pastilles d’èxtasi i 50 grams d’haixix. La droga estava amagada en la màniga d’una jaqueta que es va localitzar sota el seu seient. L’home viatjava amb un grup de persones amb l’objectiu d’assistir al festival Snowrow.