Un accident a Bordes d'Envalira deixa ferit un conductor

CanilloAquest matí s'ha produït un accident de trànsit a Bordes d'Envalira, tal com mostra el vídeo. Tal com mostren les imatges, l'incident, que ha tingut lloc al voltant de les 8:30 h, ha provocat retencions en sentit nord. El sinistre hauria implicat només un vehicle, un Audi A4, i els serveis d'emergència s'han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre el conductor, un home resident de 22 anys. Posteriorment, ha estat traslladat a l'hospital.