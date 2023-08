Accident d'una conductora després de desmaiar-se i xocar el cotxe amb un fanal a la Massana

Andorra la VellaUna dona va experimentar un desmai a la via pública del comú de la Massana, generant una alarma entre els testimonis presents. Les persones properes van trucar ràpidament a l'ambulància per a atendre-la. L'equip mèdic va arribar de seguida i va proporcionar l'atenció necessària. Aquest incident reforça la importància de la resposta ràpida en casos d'emergència, així com la col·laboració dels ciutadans per garantir la seguretat de tothom.