Andorra la VellaDurant aquest matí de divendres s'ha produït un accident d'un motorista a Encamp, segons informen diversos conductors. Tal com s'observa a la fotografia, hi ha una motocicleta a terra, però es desconeix encara l'estat del seu conductor i si hi ha més vehicles implicats en l'incident.

Els agents de circulació i de policia ja estan a la zona per restablir el trànsit, atendre el motorista i esclarir els fets.