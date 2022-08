Acusat d'homicidi involuntari el conductor que va provocar l'accident amb sis morts al costat d'Andorra

Ax-les-ThermesUna setmana després de l’accident on van morir sis persones en la carretera RN 20 que uneix França i Andorra la investigació policial ha determinat que el sinistre va ser causat per la invasió del carril contrari per part d’un dels conductors. El xoc frontal va tenir lloc a Savignac-les-Ormeaux, molt a prop d’Ax-les-Thermes i es van veure involucrats un Toyota Corolla amb matrícula francesa i una furgoneta Peugeot Expert de plaques espanyoles. La recerca policial ha determinat que el sinistre va ser provocat pel conductor de la furgoneta, un xinès resident a Espanya, que va envair el carril contrari i va provocar el xoc frontal on van morir sis persones.

En el cotxe francès viatjava una família amb el pare i la mare i dos menors. Els quatre van morir. En la furgoneta viatjaven sis persones, tots ells xinesos residents a Espanya. Dos dels ocupants van morir i quatre van resultar ferits, entre els quals es troba el conductor. La fiscalia de Foix l’ha acusat d’homicidi involuntari, tot i que encara no s’han acabat totes les anàlisis tècniques del succés.

La teoria amb la qual es treballa indica que el xinès resident a Espanya va perdre l’atenció de la carretera i el vehicle es va desviar cap a l’esquerra en el moment en què venia el Toyota Corolla. L’impacte va ser frontal i el cotxe francès va sortir pitjor parat que la furgoneta espanyola.

Els primers elements de la investigació apunten que tots els ocupants dels dos vehicles portaven els cinturons de seguretat, tot i que la certesa no és absoluta, segons la fiscalia.