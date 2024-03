Afers Socials busca un acord per al lloguer del nou pis dels germans de la Callaueta

Andorra la VellaEl departament d'Afers Socials manté l'oferta de pagar la meitat del lloguer mensual d'un nou pis per als germans Isabel i Antonio Ruiz, aquest últim amb discapacitat, que seran desnonats de l'habitatge que ocupen des de fa més de 30 anys al Carrer Callaueta d'Andorra la Vella. L'oferta que ja es va fer el mes passat suposa que Govern els hi ha trobat un pis que costa 1.200 euros al mes de lloguer i que compleix amb les necessitats per a una persona discapacitada.

L'executiu, segons han explicat fonts properes al cas, està d'acord en abonar la meitat del cost de l'arrendament i fer front al pagament inicial per entrar a l'habitatge. L'oferta continua dempeus encara que els padrins han continuat recorrent el desnonament a la Justícia i ara arribaran al Tribunal Constitucional. En l'últim recurs perdut al Tribunal Superior han de fer front a les costes judicials de les dues parts, segons la sentència.

Els padrins estarien pagant actualment 500 euros i, segons aquestes fonts, la diferència amb els que passarien a abonar no seria excessiva. El dubte que hi hauria al voltant d'aquest afer és quin és el compromís temporal de pagar la meitat del lloguer per part d'Afers Socials.