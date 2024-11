Agredeix la parella i la seva filla

Andorra la VellaLa policia va detenir, dijous a la nit a Andorra la Vella, un home de 44 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’arrest es va efectuar després que l’home agredís, primer, la parella i, tot seguit, la filla menor de la dona, que es va interposar entre el detingut i la seva mare per defensar-la i aturar l’agressió. Els fets van tenir lloc al domicili, on viuen tots tres.