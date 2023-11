Agredit pel propietari d'un gos deslligat per intentar frenar l'atac sobre el seu animal

Andorra la VellaDues persones estaven passejant els seus gossos pel Camí de les Fonts d’Engolasters i un d'ells duia els animals (un Border Collie i un Pastor Alemany) deslligats. En un moment donat, els gossos deslligats s’aproparen al de l'altra persona (un Border Collie) començant un d’ells a bordar. L'animal va acabar saltant damunt del que estava lligat. El propietari del gos que estava sent atacat es va ajupir i va agafar l'animal que atacava per l'arnès per aturar-lo. El propietari dels gossos deslligats va arribar i li va cridar “¿qué haces?”. al mateix temps li va donar una empenta que va fer caure la víctima contra un vehicle estacionat.

L'agredit va anar fins a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell "on després de ser-li practicada una radiografia i el corresponent examen mèdic, li fou diagnosticada una important contractura/hipertonia a nivell de la musculatura paralumbar dreta així com diverses erosions superficials a la cara dorsal del colze dret”. Ha estat condemnat a una pena d'arrest i a pagar 750 euros a la víctima.