Agressió masclista i amenaces davant de la família a Escaldes

Andorra la VellaLa matinada de dissabte, a Escaldes-Engordany, la Policia d’Andorra va detenir un home de 33 anys per haver agredit la dona al seu domicili davant els fills menors i altres familiars. A més, se’l va arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat perquè, mentre li pegava, l’amenaçava de mort. La víctima, una dona afectada per les agressions i amenaces, va ser atesa pel servei mèdic i es troba actualment sota supervisió per a garantir el seu benestar físic i emocional.