Agressió masclista en presència de la filla

Andorra la VellaLa policia d’Andorra ha realitzat una detenció durant la matinada del passat dissabte, arrestant un home de 44 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per violència de gènere. Els fets van tenir lloc a Andorra la Vella, quan l’individu va agredir la seva parella al domicili familiar, tot en presència de la filla d’ambdós, qui és major d’edat.

Les autoritats van ser alertades sobre la situació i van intervenir ràpidament per detenir l’individu. La víctima va ser atesa per serveis mèdics per avaluar les ferides causades per l’agressió. La filla, que va presenciar l’incident, també va rebre l’atenció necessària.

L’home detingut enfronta ara càrrecs relacionats amb la violència de gènere i ha de comparèixer davant de les autoritats judicials per respondre pels seus actes. Aquest incident subratlla la importància de continuar la lluita contra la violència de gènere i l’abús domèstic, així com l’assistència i suport a les víctimes afectades. Les autoritats policials recorden que la seguretat i el benestar de la comunitat són prioritats absolutes.