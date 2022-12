Alerta per correus fent-se passar per la policia amb una falsa denúncia per pornografia infantil

Andorra la VellaDiferents ciutadans han fet públic que estan rebent correus que suposadament provenen de la policia d'Andorra on s'avisa d'una denúncia i s'adjunta un fitxer que es demana que s'obri. El correu és fals, segons ha explicat la policia, i s'insta a que no s'obri. En el correu adjunt es pot trobar una falsa citació per al receptor on es parla de diferents delictes de pornografia infantil. I es recull que la citació prové de la Batllia. I s'ha simulat la signatura del director del cos Jordi Moreno com si el correu l'hagués enviat ell.