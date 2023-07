Alerta estafa: Missatge fals demana donació de 585.000 euros

Andorra la VellaEs fa passar per una andorrana molt coneguda, tot i que els Mossos s'han encarregat de, prudentment, tapar el nom. La falsa andorrana que viu a França busca algú que vulgui acceptar com a donació els 585.000 euros que té estalviats. Per donar detalls sobre la seva vida explica que es va quedar vídua fa 12 anys, no té fills i la defunció de la seva parella va fer que estigués tam trista que mai més es va tornar a casar. En definitiva, ara que és a punt de morir-se busca algú que se sacrifiqui i rebi els 585.000 euros. I pregunta si la persona serà capaç d'utilitzar aquest regal.

Els Mossos d'Esquadra han fet públic aquest missatge com a esquer que s'està usant per estafar els receptors. La policia catalana ha advertit que el missatge va arribar per Facebook, però pot trobar-se en qualsevol xarxa social o correu. S'avisa que ni s'ha de contestar no enviar res en el correu de resposta adjunt.