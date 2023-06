Amenaça a la sogra després de ser condemnat per agredir la parella

Andorra la VellaUna dona va denunciar a la seva parella per maltractaments domèstics i l'home va ser condemnat per una ordenança penal. Va quedar en llibertat provisional amb la condició de no entrar en contacte amb la víctima. En el mateix moment de ser alliberat, l'home es va dirigir al domicili de la seva parella (llavors ja exparella per l'agressió) que vivia a Andorra la Vella. Va pica a la porta i va obrir la seva exsogra que, quan el va identificar, va intentar tancar la porta. L'home li va impedir posant el peu i va fer força per evitar que es tanqués. Cridava i demanava parlar amb la seva exparella. Veient la situació en què es trobava la seva mare a la porta, la filla va anar cap a la porta per seguir aguantant la porta i donar temps perquè la seva mare es refugiés al lavabo.

Aprofitant el canvi a la porta, l'home va aconseguir entrar i li va dir a la seva exparella “quiero hablar contigo, te quiero, todo esto es culpa de tu madre, voy a rajar a tu madre de arriba abajo”. Una versió alternativa sobre el que hauria dit és “todo esto es culpa de tu madre, voy a rajar a tu madre de arriba a abajo,

cuando salga de la carcel voy a ir a por ti y voy a matar a tu madre”. Seguidament, segons recull la sentència, es va dirigir cap al lavabo on hi havia la mare refugiada i li va dir a través de la porta "te voy a matar". L'amenaçada va acabar trucant a la policia, mentre la filla el convencia perquè sortissin del pis. Aprofitant un moment de distracció, la filla va entrar de nou a l'habitatge deixant l'home a fora. La policia va arribar i va arrestar l'home.

L'acusat va ser condemnat a 18 mesos de presó i l'obligació de seguir un tractament psicològic i psiquiàtric per a les seves malalties mentals. A més, quedarà subjecte a mantenir la medicació receptada durant quatre anys. Té prohibit entrar en contacte tant amb l'exparella com amb 'l'exsogra'.