L'amic de l'exministre espanyol Zaplana admet haver blanquejat a BPA més de 5 milions d'euros

Andorra la VellaLa sessió d’aquest dimecres del judici del cas Erial s’ha centrat en la declaració de Joaquín Barceló, amic des de la infància de l’exministre Eduardo Zaplana, ex ministre espanyol, i considerat pels investigadors com el seu testaferro. Barceló ha reconegut part dels fets dels quals se l’acusa i ha assenyalat que li van donar 5 milions d’euros en una bossa per portar-los a Andorra. Aquesta confessió complica la defensa de Zaplana, ja que es preveu que altres acusats segueixin el mateix camí.

Barceló se sent al banc dels acusats juntament amb altres 13 persones com a partícip d’una presunta trama per al cobrament de comissions derivades de la concessió de les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV) i del Plan Eòlic de la Comunitat Valenciana. L’objectiu era desviar aquestes quantitats a l’estranger a través de nombroses societats per blanquejar-les i, posteriorment, retornar-les a Espanya. El desviament total es quantifica en 20,6 milions d’euros.

Barceló ha explicat que era el testaferro de Zaplana i que va gestionar els seus fons, incloent-hi 2,5 milions d’euros a Luxemburg i 5 milions d’euros a Andorra. Aquests diners, segons ha detallat, li van ser donats per Francisco Grau, assessor de l’exministre, perquè eren de Zaplana i havia de portar-los a Andorra.