Andorra destaca en teràpies amb cèl·lules mare: el cas inspirador d'Esther Sebastià

Andorra la VellaLa notícia destaca els avenços en les teràpies amb cèl·lules mare a Andorra, amb l'èmfasi en el cas d'Esther Sebastià. Amb un tractament experimental basat en cèl·lules mare extretes del greix abdominal, Esther va experimentar una notable millora en la seva condició d'arteriopatia obliterant, evitant l'amputació de la seva cama.

Segons RTVA, el procediment, tot i ser considerat experimental, va utilitzar les pròpies cèl·lules de la pacient per reduir el risc de rebuig. La notícia destaca la necessitat de més suport i cobertura per part de la seguretat social per facilitar aquests tractaments innovadors. Experts assenyalen que el futur d'aquestes teràpies explorarà les cèl·lules mare no només del teixit adipós, sinó també del cordó umbilical i de la medul·la òssia, amb la previsió que els avanços tecnològics redueixin els costos en els pròxims anys.