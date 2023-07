Andorra Telecom protegeix la torre de comunicacions de Carroi dels impactes de llamp

Andorra la VellaAndorra Telecom protegeix la Torre de Comunicacions, Pic de Carroi, contra els impactes de llamp. Els danys causats pels impactes de llamp en les línies d’alimentació de la torre de comunicacions poden ser costosos de reparar i deixar temporalment sense servei aquesta infraestructura crucial per a Andorra.

Per solucionar aquest problema, s’ha instal·lat un Sistema Autònom de Desconnexió Preventiva (SADP) que s’activarà automàticament quan s’apropi una tempesta amb risc de danys. Aquest sistema utilitza informació de sensors de camp elèctric i una xarxa de detecció de llamps per controlar el subministrament d’energia. D’aquesta manera, Andorra Telecom assegura una millor protecció per a la torre de comunicacions i una major continuïtat en els serveis de telecomunicacions al Principat.