Un any de l'incendi al Centre cultural lauredià

Sant Julià de LòriaAquest dijous 9 de novembre es compleix un any de l'incendi que va tenir lloc al Centre cultural i de congressos lauredià, un succés que va provocar greus afectacions en gran part de l'edifici, especialment a la planta baixa, però també a les superiors i als auditoris. Des de la corporació s'assegura que es tracta "d'un dels moments més colpidors" de la història de la parròquia i, malgrat que una part del centre ja ha tornat a funcionar amb normalitat, "només queda retrobar-nos al 100% amb un edifici emblemàtic" per al poble.

A mitjan setembre d'aquest any, la ràpida actuació dels treballs de remodelació van permetre l'obertura de les plantes -1 i -2, on s'ubiquen les entitats de la parròquia i les escoles d'art, música i teatre. El cònsol major lauredià, Josep Majoral, calculava que el comú hauria de destinar al voltant de cinc milions d'euros per a la rehabilitació de tot l'equipament, un que després hauran de satisfer les assegurances i que també inclourà una remodelació de la façana.

La previsió, per tant, és que les obres s'allarguin fins a mitjan any vinent, moment en el qual s'espera que les plantes superiors torni a estar del tot operatives. La idea és aprofitar els treballs per guanyar en confort de cara als usuaris, així com disposar d'equipament tècnic avançant en els auditoris, especialment al Claror. De fet, el gran gruix d'obra es troba en la remodelació dels dos auditoris i també en la façana de l'edifici.