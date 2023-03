Apareix a Andorra una dona desapareguda fa dues setmanes a Alcorcón

Andorra la VellaUna dona que va desaparèixer a Alcorcón fa dotze dies, el passat 15 de febrer, ha aparegut a Andorra, segons han informat mitjans de comunicació espanyols. Ha estat trobada sana i estàlvia. A través de les xarxes socials va haver-hi un gran moviment per fe ressò de la desaparició per part de l'associació 'SOS Desaparecidos'. Per dur a terme la recerca, van difondre un cartell on s'indica que té 42 anys, la seva estatura és d'1,67 metres, portava tatuatges als braços i al coll i és castanya, tant de pèl com d'ulls.