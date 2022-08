Aquest cap de setmana hi va haver dues sospites més per punxades finalment descartades

Andorra la VellaEl ministre Jover ha anunciat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que durant aquest cap de setmana hi va haver dues sospites més per punxades, però que finalment no es van acabar confirmant. Assegura que en el cas anunciat avui és un grau de sospita diferent, en què sí que s'ha identificat que hi ha hagut una punxada.