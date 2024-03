Argentins a Andorra afirma que el permís de treballador desplaçat "dona la possibilitat a les empreses a fer aquests abusos sense límits"

Andorra la VellaMarcelo Ponce, president de l'Associació d'Argentins a Andorra, ha condemnat els abusos laborals d'alguns treballadors que es troben al país com a treballadors desplaçats. A més, considera que hi ha un forat legal que permet a algunes empreses abusar dels treballadors desplaçats d'altres països.

"Hi ha dos assumptes que s'han de mirar amb molt detall, el tipus d'empresa i tot el que és la part d'inspecció de treball i aquests permisos de desplaçat que és realment un problema perquè té molts forats migratoris i dona la possibilitat a aquestes empreses a fer aquests abusos sense límits" declara el president d'argentins a Andorra.

"Al final és bo perquè la ministra Marsol, personalment, s'ha compromès a resoldre aquesta situació i a posar la mà el foc per acabar amb aquesta problemàtica", afegeix.

Aquesta figura de treballador desplaçat no té un permís de residència corrent i, per tant, depenen en alguns casos d'aquestes empreses subcontractades per la falta de mà d'obra al país