Arrestada per no pagar els serveis d'un hotel per valor de més de 1.200 euros

Andorra la VellaDijous al migdia, la Policia va detenir a Escaldes-Engordany una dona de 50 anys com a presumpta autora d’un delicte contra el patrimoni perquè no hauria pagat els serveis d’un hotel on s’hauria allotjat durant uns dies la passada tardor. L’arrest es va produir arran de la denúncia de l’establiment per un perjudici de prop de 1.260 euros.