Arrestat per agredir la parella i fugir en el seu cotxe

Andorra la VellaAquest dilluns de matinada, a les 00:45 hores a Andorra la Vella, la policia ha rebut l'avís d'un incident. Un home hauria agredit una dona a la via pública i posteriorment hauria marxat amb el seu turisme. Gràcies a la descripció facilitada als agents, pocs minuts després s’ha controlat el vehicle conduït per l’individu, un resident 54 anys. Per aquests motius, s’ha procedit a la seva detenció per agressió física a la seva parella, endemés de donar positiu a la prova d’alcoholimetria amb una taxa d’1,18 g/l.