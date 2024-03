Arrestat un immobiliari per quedar-se 20.000 euros de clients

Andorra la VellaUn home vinculat al món immobiliari ha estat detingut com a presumpte autor d'una estafa. L'individu, presumptament, es dedicava a comprar i vendre habitatges. En el marc de les seves activitats, demanava un avançament de fons a clients per les adquisicions. Segons expliquen des del cos d'ordre, les compres no es culminaven mai i es quedava amb els diners. Els afectats van acabar interposant una demanda i la batllia ha considerat que hi ha indicis suficients per ser detingut pel frau.