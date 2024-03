Arrestat per robar un grup de persones a punta de navalla

Andorra la VellaLa policia va arrestar aquest divendres un home de 22 anys al voltant del passeig del Riu, a Andorra la Vella, com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat. Segons informa RTVA, va intentar robar un grup de persones amb una navalla a una zona on hi ha diversos establiments de restauració. La intervenció d'una patrulla, que va ser alertada per una de les víctimes, va permetre la detenció de l'individu.