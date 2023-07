Arxivada la investigació de blanqueig de capitals que afectava Oleguer Pujol

Andorra la VellaEl jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional ha arxivat la investigació que implicava el fill de l'expresident català Oleguer Pujol per presumpte blanqueig de capitals en una operació immobiliària.

El jutge ha conclòs que no hi ha prou evidències per justificar cap delicte, segons La Vanguardia. Tot i això, Oleguer Pujol continua acusat, juntament amb la seva família, pels comptes a Andorra sense declarar. Aquesta investigació es va iniciar a partir d'una denúncia de la Fiscalia Anticorrupció el 2014 relacionada amb la fortuna de la família Pujol.