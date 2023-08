Atac d'un gos a un nen a l'estació d'autobusos

Sant Julià de LòriaAquest divendres al matí la policia ha estat requerida per l'atac d'un gos a un menor. Segons expliquen des del cos d'ordre, el menor es trobava amb els pares a l'estació d'autobusos i un pastor alemany que es trobava a la zona l'ha mossegat. Tanmateix, aclareixen que es tracta d'un ca jove i que no és un cas on el gos hagi mostrat una conducta agressiva com a tal. Més aviat, segons la policia, sembla que volia jugar, s'ha abalançat sobre el nen, li ha agafat amb les dents i li ha provocat una ferida aparatosa. Posteriorment, ha estat traslladat a l'hospital.