Avís per correus falsos d'empreses andorranes on se simulen comandes per infectar l'ordinador

Andorra la VellaLes xarxes socials han estat alertant aquest matí d’un intent de frau a través d’e-mail. Concretament, el correu que arriba l’ha enviat suposadament una empresa andorrana i inclou una comanda. El mail prové d’un correu real d’una empresa del país amb l’adreça @andorra.ad. Segons un dels afectats s’inclou el logo i fins i tot el nom d’algun càrrec de l’empresa. El perill es troba en l’arxiu ‘zip’ de la falsa comanda i que si s’obre infectaria l’ordinador. Quan s’ha contactat amb una de les empreses emissores ha rebutjat que el correu sigui seu i al mateix temps ha comunicat que també ha rebut el mail de la comanda.

La infecció de l’ordinador de les empreses afectades seria o per un phishing que haurien capturat les contrasenyes del correu electrònic i utilitzant-lo per enviar mails per infectin altres ordinadors. La segona opció seria que hi hagués un virus que replica correus anteriors de l’empresa i inclou l’arxiu ‘zip’ per contaminar al receptor de l’email.